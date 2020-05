Tebas: "Los clubes tendrán que reducir los salarios"

Javier Tebas tiene claro el panorama que tiene por delante la Liga. Y es uno en el que toca apretarse el cinturón. La patronal trata de reducir los efectos negativos de la crisis derivada del coronavirus con la disputa de lo que resta de competición, aunque sea a puerta cerrada y con un calendario comprimido, pero las pérdidas económicas ya son inevitables. Por eso, el dirigente opta por una política de contención en el gasto. "Los clubes van a tener que reducir los salarios de sus jugadores; no va a quedar más remedio", expuso Tebas en una conferencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo.

Para el presidente de la Liga, "los clubes ya tienen en estos momentos plantillas que sobrepasarían el límite salarial previsto para la próxima temporada y van a tener que mirar más hacia el fútbol base y la cantera porque no se van a permitir transferencias que excedan la cuantía económica, es imposible". Y añadió: "No creo que haya muchos fichajes la próxima temporada. Pero ni en España ni en ningún sitio. No está la situación para ese tipo de operaciones".