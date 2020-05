Sainz vestirá el "rosso"

En sus inicios, solo era Carlos Sainz "hijo", sobrenombre que, como no podía ser de otra manera, marcaría su carrera. Porque ser el vástago de un piloto del peso en España como Carlos Sainz (bicampeón del mundo de rallys y vencedor de 3 Dakar) abre algunas puertas, pero también te sitúa en la lupa de forma continua. Cualquier paralelismo entre padre e hijo se disipó cuando Carlos hijo eligió la velocidad antes que otras disciplinas que premian la resistencia. Ahora, Carlos Sainz, ya conocido sin ningún tipo de añadido, firma a sus 25 años con la escudería con más solera en la voraz Fórmula 1. Su fichaje por Ferrari, anunciado ayer, a partir de 2021 le unirá al Cavallino Rampante durante dos años. Tomará en Ferrari el testigo nacional que Fernando Alonso dejó en 2014.

"Estoy muy feliz por tener la oportunidad de correr para Ferrari a partir de 2021 y también pensando en mi futuro con este equipo. Todavía tengo un año importante con McLaren y estoy ansioso por volver a correr en esta temporada", afirmó Sainz en declaraciones publicadas por Ferrari.

El premio para el madrileño suena a broche a una progresión sobresaliente en el último lustro. Desde que entrara en la Fórmula 1 en Toro Rosso en 2015 hasta la solidez mostrada actualmente a mandos de su McLaren, en Sainz se ha visto las consecuencias positivas de la madurez. Su sexto puesto en el Mundial de 2019, con un podio en la carrera de Brasil, son su mejor aval. No es sencillo con la configuración actual colar entre los seis primeros un vehículo que no sea Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sainz lo hizo.

"Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy, y el día tan especial que está siendo para mí. No he parado de leer en redes sociales y, obviamente, los mensajes de teléfono, los WhatsApp, la cantidad de mensajes de apoyo, el gran número de mensajes en el que me mostráis que estáis súper felices por mí", comenta Carlos Sainz, en un vídeo colgado en su red social Twitter.

La llegada del madrileño responde a una apuesta decidida de la escudería por la juventud. Sainz será compañero de Leclerc, 22 años actualmente, del que se comenta que Ferrari pule con esmero para en algún momento asaltar el trono de campeón.

El madrileño será el tercer piloto español en la historia de Ferrari, tras Alfonso Cabeza de Vaca, Marqués de Portago, y Fernando Alonso. También han vestido de rojo, como pilotos de pruebas, Marc Gené y Pedro de la Rosa.

Ahora Sainz está ante la posibilidad de seguir el legado de Alonso en la escudería italiana. En Ferrari, el asturiano logró 11 de sus 32 triunfos en los circuitos. El saldo general señala tres subcampeonatos. A la edad de Sainz, Alonso ya era doble campeón del mundo, aunque en sus carreras se observan algunos paralelismos. Como el ovetense, Sainz también ha estado en Renault y McLaren y llega a Ferrari en plena madurez de su carrera deportiva.