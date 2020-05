David Villa: "Puyol fue el defensa que me puso las cosas más difíciles"

El ex futbolista asturiano David Villa reconoció que le habría gustado jugar en la Premier League inglesa, a la vez que destacó a Carles Puyol como el defensa más difícil al que se enfrentó a lo largo de sus años como profesional. Villa, máximo goleador de la historia de la selección española, resaltó que "he tenido grandes defensas como rivales. El que me puso las cosas más difíciles fue Puyol. Cuando tenía que jugar contra él, estaba muy inquieto. No sólo era muy bueno... sus condiciones restaban mucho las mías. Un central más alto o más lento se me daba mejor".