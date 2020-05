El Luarca, a la tercera

L. C. F.

los protagonistas del regreso a preferente. L. C. F.

A falta de seis jornadas, el Luarca acariciaba un ascenso que se le había negado en las dos temporadas anteriores. Cuando el virus mandó parar, el equipo valdesano era líder destacado del grupo II de Primera Regional, con once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Tapia, a falta de 18. "Una temporada espectacular", resume el presidente del club, José Luis Suárez, "Chabolo", que ahora se debate entre la alegría por la vuelta a la Preferente y la preocupación ante un panorama lleno de incertidumbres. Aún así, advierte: "Conformismo, ninguno".

Chabolo tiene tanta experiencia en el fútbol, y concretamente en todo lo relacionado con el Luarca, que no duda a la hora de explicar la clave del éxito: "El grupo humano que conseguimos juntar". A partir de ahí, el presidente alude a aspectos puramente deportivos: "Después de dos años quedándonos en la fase de ascenso dimos un paso adelante. Reforzamos el equipo con jugadores de superior categoría que se portaron de diez. Y también fue importante la continuidad del entrenador, Javi Prendes, que trabaja con una idea muy parecida a la nuestra".

Sobre estas bases, el equipo luarqués marcó distancias desde el inicio de la Liga. "Cogimos puntos de ventaja desde el primer momento y nos quedaba muy poco para cantar el alirón", explica Chabolo, que destaca los méritos añadidos por las particularidades de los representantes del occidente: "No es lo mismo formar un equipo competitivo aquí que en el centro de Asturias". Por eso, el Luarca se vio obligado a realizar la mayoría de sus entrenamientos a Gijón.

"Entrenamos dos días a la semana en el campo de La Braña. Es el jugador más caro del equipo", ironiza el presidente del Luarca para referirse a los gastos que tienen que afrontar por el alquiler de las instalaciones. "La mayoría de los jugadores son de Oviedo y Gijón. Y los de nuestra zona trabajan o estudian en el centro", añade Chabolo, que alude a la parte positiva del destierro: "El césped de La Veigona está impresionante".

La política de fichajes, según el presidente del Luarca, también está condicionada por la ausencia de cantera: "Tuvimos que prescindir del juvenil porque la mayoría de los chavales los capta el Valdés y los que están en el último año se van a estudiar fuera". Pese a todos estos inconvenientes, José Luis Suárez no quiere ponerse límites para la próxima temporada: "No me conformo con mantenerme en Preferente. Mi espíritu es ganador. En otra etapa del Luarca, como director deportivo, cogí al equipo en Primera Regional y lo llevé a Tercera. Así que vamos a intentar subir".

Pero antes que nada, José Luis Suárez se rompe la cabeza para buscar soluciones al agujero económico que ha supuesto el parón por la crisis del coronavirus. "Cuando entró esta directiva había deudas, pero las fuimos reduciendo y ahora el club está saneado. El problema es que en Semana Santa tendríamos que haber cobrado la publicidad del campo, un dinero que nos permitiría acabar bien la temporada. Pero con todo cerrado, ¿cómo íbamos a cobrar a nadie?".

Por si fuera poco, el Luarca afrontará la próxima temporada sin el impulso veraniego del Trofeo Ramón Losada, que no se podrá disputar: "Gracias a él cubríamos buena parte de nuestro presupuesto", señala Chabolo, que sufre la misma incertidumbre que el resto de los presidentes del fútbol modesto: "No sabemos cuando dejarán jugar con público y, en ese caso, como responderá la gente". Con estas dudas, el objetivo de aumentar la cifra de socios (250 esta temporada) se nubla.

Pero como ahora lo que toca es celebrar el ascenso, José Luis Suárez espera que la desescalada les permita reunirse pronto: "En la plantilla hay bastantes jugadores que participaron en las dos liguillas anteriores y sería un poco triste para ellos que esto se acabase así, sin poder juntarnos todos en una fiesta. Y, sobre todo, porque este gran grupo humano se lo merece".