El expívot de la NBA Patrick Ewing, ingresado por coronavirus

El expívot de New York Knikcs Patrick Ewing, actual entrenador de la Universidad de Georgetown, dio positivo por coronavirus, según anunció el centro académico. En la información también se destaca que el integrante del Salón de la Fama de la NBA está bajo cuidado y aislado en un hospital local. A través de un comunicado, Ewing informó que "quiero compartir que he dado positivo por covid-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera". Ewing fue once veces All-Star de la NBA.