Walter Bouzán: "Para hacer algo por salvar los muebles, mejor suspender el Sella"

La incertidumbre en torno al 84º Descenso Internacional del Sella tiene en vilo a buena parte del oriente de Asturias. La Fiesta de las Piraguas es la competición más multitudinaria de cuantas se disputan en la zona y marca el inicio de la temporada alta en el sector turístico. De momento, el comité organizador del Sella quiere agotar todas las opciones: mantener la fecha del 8 de agosto, o aplazarlo al 5 de septiembre, aunque sin descartar la suspensión de la prueba.

"Si en agosto o en septiembre esto mejora tanto como para hacer un Sella lo más normal y parecido a lo que conocemos, pues bien. Pero, para hacer algo por salvar los muebles, lo mejor es suspenderlo", advierte Walter Bouzán, el diez veces vencedor de la prueba, ocho consecutivas en la modalidad de K-2 (con el pontevedrés afincado en Asturias Álvaro Fernández Fiuza) y las dos restantes en K-1.

La concejal de deportes del Ayuntamiento de Parres, Cecilia García Llamedo, apunta que "viendo la situación en la que nos encontramos a día de hoy comparto la opinión de suspender el Descenso del Sella, como se está haciendo con el resto de pruebas deportivas". Su homólogo de Ribadesella, Luis Fuentes, apunta: "No dudo de que la prueba se podría realizar con las debidas medidas de seguridad. ¿Pero qué Sella sería? El no es una prueba deportiva más, no es el descenso de un rio cualquiera. No hay Sella sin Fiesta de Les Piragües".

En la misma línea se expresa Alberto Gutiérrez Cuadriello, del Club Los Rápidos Jaire-Aventura de Arriondas: "El Descenso es una parte de la fiesta y no se debería de realizar sin ella, ya que iría en contra del espíritu de Dioniso de la Huerta y también del movimiento sellero. Como club nos dolería no poder participar en esta edición, pero entendemos que a estas alturas lo más razonable es suspenderla. O todo, desfile, fiesta y descenso, o nada".

Sergio Suárez, del colectivo "Selleros" de Arriondas, apunta que "entendemos el Sella como un todo. Nos gustaría un Sella normal, pero sabemos que es imposible y lo asumimos. Pero la última palabra la tiene el Codis y las autoridades competentes".

En cambio, el palista cangués Kiko Vega considera "muy prematuro suspender el Sella cuando aún quedan dos meses y medio. Es probable que las cosas mejoren. Si no pudiese ser el 8 de agosto, yo sería partidario del 5 de septiembre y si no en el puente del Pilar, a mediados de octubre. Suspenderlo ahora mismono es bueno para nadie".