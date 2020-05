La cara más amable de la crisis

Personas como Chechu Rubiera o Diego Cervero desmienten el tópico de que los deportistas profesionales que viven ajenos al mundo real. El exciclista y el futbolista ya habían mostrado su perfil más solidario anteriormente, pero la crisis sanitaria les ha llevado a volcarse en ayuda de los más desfavorecidos. Rubiera y Cervero respondieron a la llamada de la Cruz Roja, uno de ellos para participar un día a la semana en el reparto de alimentos o medicinas para personas que no pueden salir de sus domicilios y el otro para poner sus conocimientos médicos al servicio de los más necesitados.

José Luis Rubiera, conocido por todos como Chechu, dejó hace diez años el ciclismo, pero un amigo de la Cruz Roja de Gijón pensó que su popularidad vendría bien para apoyar la labor de los voluntarios. "A mediados de marzo me envió un mensaje diciéndome que tenían mucha demanda, sobre todo de personas mayores que viven solas, y desde entonces les echo una mano todos los miércoles", dice Chechu, que dio el sí tras consultarlo con su familia.

"Esto me ha servido, entre otras cosas, para palpar la realidad de mucha gente", explica Rubiera, que ve muchas diferencias entre la vida de las ciudades y de una zona rural como la suya, en Muñó. "La desolación es muy grande", añade en referencia a los casos que ha vivido muy de cerca durante estos dos meses. "El perfil ha ido cambiando. Al principio llevábamos alimentos o medicinas a personas mayores que viven en pisos muy altos y no pueden salir. Ahora nos encontramos con gente de todas las edades, familias que no pueden hacer frente a las necesidades más básicas".

"Cuando veo estas cosas me digo: vaya suerte que tengo", reflexiona Rubiera, que suele cumplir su voluntariado con jornadas de tres horas, en las que visitan siete domicilios. Se protegió con guantes y mascarilla, lo que no impidió que en su primera jornada le reconociesen nada más bajarse de la furgoneta. Su forma física le viene bien cuando tiene que subir seis o siete pisos en edificios sin ascensor: "Ahora ya cogimos la rutina y subimos siempre andando".

Aunque, por protocolo, no entran en los domicilios, Chechu y sus compañeros intentan mostrarse cercanos."Les preguntamos cómo están y charlamos un rato porque hay mucha soledad", explica para dibujar el paisaje de una crisis que instituciones como la Cruz Roja ayudan a mitigar. "Sí he notado que el ánimo de los voluntarios ha mejorado últimamente, pero la gente sigue con el agua al cuello".

El futbolista Diego Cervero, licenciado en Medicina, se ofreció como voluntario al comienzo de la crisis sanitaria, pero hasta hace tres semanas no pudo echar una mano: "Una amiga de mi hermana que trabaja en la Cruz Roja me dijo que necesitaban ayuda en el albergue de El Cristo. Desde entonces paso consultas cuatro o cinco días a la semana a personas en exclusión".

"Es un buen baño de realidad", explica Cervero, que acabó prematuramente la temporada en el Barakaldo y está afectado por un ERTE que le impide realizar ningún trabajo remunerado. "Al principio estaba un poco nervioso, pero he ido ganándome la confianza de la gente". Asegura que dispone de medios para protegerse del virus, pero está más tranquilo desde que dio negativo en el test al que se sometió el martes.