David Villa recuerda su etapa en el Langreo: "Pelo pota"

De azulgrana, pero no del Barcelona, sino del Langreo. Así posa en su última imagen publicada en Instagram el exfutbolista David Villa. "El Guaje", como era conocido en su etapa de jugador, ha colgado una fotografía en la que se le ve luciendo la camiseta de la Unión Popular de Langreo en una época en la que no se le intuyen más de diez años. Acompañó la instantánea con unas etiquetas en las que se puede leer "pelo cacerola" y "pelo pota", riéndose del peinado que lucía por entonces. En la publicación, que acumula más de 43.000 me gusta, también ha citado la cuenta oficial del club langreano.





. Sin ir más lejos, ayer colgó otra con la camiseta azulgrana. La semana pasada hizo lo propio con una fotografía con el primer equipo del Real Sporting de Gijón.. Sube con frecuencia imágenes a sus redes sociales en las que muestra que, pese a haber abandonado el deporte de manera profesional sigue llevando una vida activa.