DKV Gijón y Grupo IMQ, los dos equipos gijoneses de la Primera división masculina de balonmano, se encuentran en estos momentos prácticamente sin actividad aunque con los deberes hechos. Los dos finalizaron esta atípica temporada en la zona alta de la clasificación con sendas plantillas muy jóvenes y formadas en su práctica totalidad por jugadores criados en sus respectivas canteras. Ahora, están a la espera de que la asamblea general de la Federación Española de Balonmano señale las directrices de la próxima temporada en la que la crisis podría afectar a algunos clubes.

"Hay que esperar a ver los equipos que se inscriben y como se forman los grupos", indicó el entrenador del Grupo IMQ Chechu Villaldea. La intención del técnico es la de poder contar con la mayor parte de la plantilla de esta temporada, "aunque estamos pendientes de lo que vaya a pasar con los Erasmus porque tenemos a varios jugadores que quieren irse a estudiar fuera el próximo curso".

La decisión federativa de que haya ascensos pero no descensos no va a influir mucho en Primera división en la que la principal incógnita es ver los efectos de la crisis. Si todo marcha según lo previsto,"el primer equipo de cada grupo de Primera asciende a la División de Honor Plata y en Primera se cubrirán las plazas por invitación. El Grupo tiene potencial económico y su continuidad en la categoría no corre peligro.

Por su parte el DKV Gijón ya ha hecho su trabajo, con el reciente anuncio del club de la renovación de toda la plantilla. Al igual que sucede en el Grupo IMQ hay algún jugador pendiente de su Erasmus siendo esta la única duda a la hora de dar por cerrada la plantilla.

Un equipo muy joven, pero en el que la mayoría de jugadores tienen ya una temporada de experiencia y también a la hora de trabajar juntos, lo que supone una ventaja. Si la plantilla ya está virtualmente cerrada, el trabajo se centra ahora en el aspecto económico porque DKV finaliza su vinculación con el club y la directiva se centra en ajustar los presupuestos.

La crisis podría motivar bajas no solo en Primera, sino incluso en la División de Honor Plata. De ser así no parece que ni Grupo IMQ ni DKV Gijón estén en disposición de aceptar una plaza en esta categoría en el caso de que se la ofreciesen, primero por la incertidumbre económica existente en estos momentos y en segundo lugar por la juventud e inexperiencia de sus plantillas para afrontar una categoría que es prácticamente profesional. El Grupo incluso renunció hace un par de temporadas a jugar en Plata, en la que había logrado la permanencia, precisamente por esos motivos. A estos cuatro equipos asturianos podría unirse un quinto, el Villa de Luanco, que ha sido uno de los invitados a jugar en esta categoría.

Mientras tanto, las respectivas plantillas tienen trabajo marcado por sus respectivos cuerpos técnicos, Un trabajo básicamente centrado en tratar de mantener la forma física lo mejor posible y que se irá incrementando y normalizando en cuando se sepa cuándo va a comenzar la próxima temporada.