La Federación deja de ingresar 90.000 euros por la cancelación de carreras

El presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz Soto, más conocido como Walker, tiene intención de presentarse a un nuevo mandato. Las elecciones se convocarán una vez que finalice el actual estado de alarma y se celebrarán antes de finalizar el año. José Antonio Díaz lleva cuatro años al frente de la Federación Asturiana, aunque con anterioridad ya ocupó ese cargo tras el fallecimiento del presidente Julio Álvarez Mendo, por un período de 22 meses, entre 2007 y 2008.

Walker señala que "no tenía intención de presentarme a la reelección, pero me convencieron para seguir ante el caso más que probable que no haya otra candidatura. Si hay alguien dispuesto a coger la Federación, yo no me presentaré".

En este mandato que está a punto de concluir, la Federación ha conseguido liquidar el déficit que arrastraba de años anteriores, hasta el punto que en el actual balance que iba a presentar en la Asamblea General -suspendida el pasado 13 de marzo- era de un superávit de 23.000 euros.

El presidente de la Federación Asturiana asegura que la actual crisis del coronavirus tendrá una gran repercusión económica en todos los deportes. En lo que se refiera a la Federación Asturiana, que cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros, las pruebas que han sido canceladas, en especial las marchas cicloturistas, una de las principales fuentes de ingresos, desde que se inició la crisis han supuesto según Walker "unos 90.000 euros menos de ingresos, casi un tercio del presupuesto anual".

Por esta razón, el presidente de la asturiana considera que la única manera de equilibrar el presupuesto será la "reducción de gastos. No nos queda otra. Habrá que analizar bien las salidas a los campeonatos de España, teniendo en cuenta que la temporada pasada el gasto más barato fue de 4.800 euros y son once los campeonatos nacionales. Con lo que el gasto total superaría los 50.000 euros. Tendremos que estudiar bien todas las posibilidades ya que lo que no podemos hacer es endeudar a la Federación".

En cuanto a la reanudación de las competiciones ciclistas en Asturias, Walker señala que "estamos a expensas de las directrices que marque el Ministerio de Sanidad. Ahora mismo, no hay nada fijo y en gran medida dependerá de la evolución de la pandemia. Es posible que en agosto pueda haber ya competiciones, aunque nuestra intención es comenzar antes, a finales de julio, con los campeonatos de Asturias de contrarreloj individual en línea y en montaña, ya que al ser una modalidad individual las restricciones son menores, pero todo dependerá de lo que fijen las autoridades sanitarias".

En cuanto al calendario de carreras que queda pendiente, señala que lo más destacado son "todos los campeonatos de Asturias y las carreras de juniors y cadetes, que podrían celebrarse de manera conjunta para que los gastos sean los menos posibles".

El presidente de la Federación asturiana considera que esta crisis tendrá una gran repercusión económica en el ciclismo e incluso aventura que alguno de los grandes clubes asturianos podría verse abocado al cierre.