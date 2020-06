La organización del Descenso lamenta su cancelación: "No hay Sella sin gente ni fiesta"

"El Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis), que preside el parragués Juan Manuel Feliz Granda, expresa su más sentido pésame por las víctimas y afectados por la pandemia del Covid-19, "agradeciendo a su vez a todos aquellos sectores que, actuando como héroes, se sacrifican para que todos podamos salir de esta difícil etapa". La cancelación de la edición que debía disputarse dentro de poco más de dos meses, fue "difícil, dura y triste" desde la responsabilidad y sensatez, "no sin antes haber valorado multitud de opciones".

Los organizadores de la prueba no podían imaginarse "un Sella sin la izada de banderas de los distintos países, sin desfile lleno de colores, alegría y música, sin el emocionado pregonero que entona los versos del Sella, sin el disparo del cañón, con una salida sin público, sin la caravana de coches, sin un tren repleto de viajeros o sin la comida tras la prueba en los campos de Oba". Del mismo modo, abogan por mantener la estela de Dionisio de la Huerta, el que fuera fundador de Les Piragües, "invitando a venir a deportistas de todo el mundo y no vendiendo solo una competición deportiva".

El Sella, recuerdan los dirigentes del Codis, como decía Dionisio en sus versos, es "único e inigualable": "...que es fiesta de todo/a Asturias/ la Fiesta de las Piraguas/ ...que no hay fiesta más alegre/ ni más movida y galana/ni con más bello paisaje/ni esencia más asturiana/...y quien tenga ojos que mire/y ponga al mirar el alma/y diga si no es hermosa/la Fiesta de las Piraguas!!". De la Huerta no defendía solo una prueba deportiva, sino una fiesta con amigos. Desde el Codis quieren seguir fieles a los valores del fundador y "al que parece ser el sentir de la mayoría de los asturianos, puesto que no hay Sella sin gente ni fiesta".

Ha sido, sin lugar a dudas, la decisión más responsable ante un escenario de total incertidumbre e imprevisible, pues es difícil poder adivinar qué ocurrirá dentro de dos meses. Es más, no había otra opción para salvaguardar la salud de todos. "Seguiremos trabajando cada día con más ganas para que la edición 2021 sea inolvidable y tenga el nivel que se merece el Sella con todo su esplendor", apuntan los organizadores del evento, al mismo tiempo que agradecen todo el apoyo recibido durante este tiempo " y lucharemos para mantener viva la tradición del Descenso del Sella".