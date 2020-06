Diego Lafuente cierra su etapa de 17 temporadas en el Liberbank Gijón

El primer movimiento en la plantilla del Liberbank Gijón de cara a la próxima temporada ha sido toda una sorpresa: el entrenador Diego Lafuente quien dirigiera al equipo en 17 de las últimas 20 temporadas y con el que el club logró sus mayores éxitos, primero el ascenso a la Liga Iberdrola en 2016 y el título de la Copa de la Reina dos temporadas más tarde, no seguirá al frente del equipo.

Sin confirmación oficial por parte del club la sustituta de Diego será Cristina Cabeza, entrenadora en las últimas temporadas del Alcobendas. Cabeza tiene experiencia en la División de Honor e incluso en ligas tan potentes como la de Alemania y además es la seleccionadora nacional de la categoría Promesas. Antes de dar el paso a los banquillos Cabeza jugó 14 temporadas en la División de Honor en equipos como el Vicar Goya y el Elche Mustang. El Liberbank Gijón anunciará oficialmente el nombramiento próximamente.

La decisión de la no continuidad de Diego Lafuente, justificada en una escueta nota como para "cerrar un largo ciclo en la entidad y poder permitir una transición para la incorporación de nuevo talento en todos los estamentos", no deja de suponer una sorpresa para todo el mundo y debe de haber sido especialmente complicada toda vez que el presidente Pelayo Álvarez, es su sobrino. En la nota el club "agradece el trabajo de Diego Lafuente como entrenador" y recuerda que "durante su presencia el club gijonés ha vivido varios hitos importantes de su historia reciente". Por su parte Lafuente también hizo pública una nota de despedida en la que indica que "Ahora toca un momento amargo como es de la despedida. Una trayectoria deportiva que en esta segunda etapa dura ocho años y me ha reportado mis mayores éxitos como entrenador; Ascenso a DHF, Copa de la Reina y dos clasificaciones para Competición Europea". En el comunicado agradece a "todas las jugadoras que he tenido la suerte de entrenar que me han hecho crecer como entrenador y como persona llegando a lograr juntos cosas impensables, a los técnicos y auxiliares con los que he compartido muchas horas de trabajo repleto de ilusión y de profesionalidad".

El cambio en el banquillo es el primero de los numerosos que se barruntan para la próxima temporada en la que el equipo gijonés va a tener una plantilla notablemente renovada ya que no siguen Fany Ruiz, Raquel Caño, Nerea Nieto, Shula Gavilán, Leticia Cobo y Lorena Téllez, jugadoras de gran peso en las últimas temporadas. Caño se retira pero otras como Shula o Lorena continúan sus carreras en otros clubes, la primera en el balonmano francés y la segunda en el Aula Valladolid.

La vicepresidenta del club Manuela Fernández adelantó la intención de que en la plantilla haya más jugadoras asturianas y en ese sentido la lateral Natalia Martínez, esta temporada jugadora del Oviedo Balonmano, es una de las que suena para reforzar al equipo.