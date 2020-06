Entrerríos, dispuesto a cambiar su rol para seguir en el Barça

El internacional asturiano de balonmano Raúl Entrerríos reconoció ayer que "no" tiene problema en cambiar su rol en el Barcelona, donde le gustaría continuar jugando un año más tras la decisión de retrasar su retirada debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021. Mientras, su hermano Alberto, entrenador del Nantes, señaló que le gustaría dirigir a Raúl, pero lo ve difícil.

En un conferencia telemática, Raúl Entrerríos explicó que "el aplazamiento de los Juegos Olímpicos cambió la perspectiva que tenía acerca de la retirada. Puedo cambiar mi rol, continuando en Barcelona. No tengo problema con esto. En un deporte de equipo, como el balonmano, yo siempre he tenido la capacidad de adaptarme a las necesidades del grupo y del entrenador. Intentaré trabajar como siempre y ser competitivo. Lo que sea adaptarse al grupo es algo que para mí es natural. No entiendo otra forma de trabajar en un deporte colectivo que no sea esa",

El gijonés dice que mantiene el deseo de retirarse en el Barça, donde lleva diez temporadas, y donde tiene la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico. "Hay predisposición por las dos partes para que pueda continuar como jugador", reveló. Tanto él como el club deberán sentarse, "hablar con calma de varios puntos y reestructurar todo", porque los planes se retrasarán un año.

"El club ha tenido un gran parón por la pandemia y los tiempos vienen marcados por esto. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de reunirnos cara a cara. En algún momento podremos hablar y cerrar lo que haya que cerrar".

Mientras, Alberto Entrerríos confesó que "evidentemente tener a Raúl en mi equipo sería un placer para cualquier entrenador y estaríamos encantados de que estuviese aquí, pero yo creo que él no tiene ninguna gana de salir del Barça y me imagino que el club también tiene todas las ganas de conservarlo". El mayor de los hermanos tiene claro que "mi hermano es mejor y no sólo por los títulos, en los que me ha sobrepasado claramente, sino porque Raúl ha logrado una estabilidad, una madurez en su juego que ha conseguido mantener durante muchos años, y yo he tenido una carrera un poquito más irregular, digamos que yo tuve más picos".