"Este año me centraré en los torneos importantes en Europa"

Gijón, J. J.

Alfredo García Heredia, actual campeón de España profesional de golf, habitualmente vive a caballo de Estados Unidos y Gijón. La pandemia y todo lo que conlleva le pilló junto a su mujer en Asturias y como todos los demás golfistas lleva parado desde hace tres meses.

- ¿Desde cuándo lleva en España?

-Había viajado a España el 12 de febrero junto a mi mujer para pasar unas semanas en casa y con la previsión de volver a Estados Unidos a finales de marzo. Ella a Spokane donde vivimos, cerca de Seattle, y yo a Nueva York para entrenar y preparar algunos torneos que tenía programados para principios de abril y luego volver a España para disputar el Valderrama Master y empezar una temporada que pintaba muy bien. Pero nos pilló aquí el cierre, la verdad es que mejor aquí que en Estados Unidos, sobre todo por el estilo de vida. Estamos esperando a ver como evoluciona el tema.

- Parece que lo peor ya ha pasado ¿ya está entrenando de nuevo?

-Si, estuve semanas encerrado en casa como todo el mundo. Moviendo unos muebles habilité un espacio para poder hacer algún ejercicio, estiramientos y poco más con algún material que suelo tener como manquernas y gomas Por suerte hace unas semanas ya abrieron los campos de golf y pude volver a tratar de coger la forma porque llevaba mucho tiempo sin coger los palos. Espero que sea como andar en bici y que no se olvida.

- ¿Dónde está entrenando?

-Estuve jugando con amigos un par de días en Castiello pero a dar bolas voy a La Llorea que está más tranquilo, practico con mis propias bolas y luego las recojo. Ahora empezaré a moverme un poco más por Asturias. Me gusta mucho el campo de Llanes y quiero ir con mi mujer. Es un campo que me encanta aunque todavía no se pueda comparar con Castiello o La Llorea, pero me gusta mucho.

- ¿Qué perspectivas tiene para el resto de temporada?

-Lo primero que tengo es un torneo, que de momento ni se canceló ni se aplazó, en Finlandia la tercera semana de julio. Luego a la espera de lo que se vaya haciendo. Se habla que el Circuito Europeo puede organizar algo a finales de año, serían una serie de eventos en España durante dos o tres semanas seguidas, pero está por ver. El circuito por debajo del Europeo, el Challenge Tour, también se canceló. Es el circuito que promociona para el Europeo pero el año que viene no va a promocionar nadie. Está todo muy en el aire. El Campeonato de España probablemente se juegue octubre o noviembre. Me da la impresión que a partir de agosto va a haber un calendario comprimido, pero todo puede cambiar porque puede haber un rebrote y parar todo de nuevo.

- ¿Tiene centrado su calendario en los torneos en Europa?.

-Si. Tenía programado jugar un circuito en Canada pero hace una semana también lo cancelaron, así que me centraré en jugar aquí los torneos importantes como el Open de España, el Estrella Dam de Valderrama o el Campeonato de España en el que me gustaría poder revalidar el título. Mi idea sigue siendo tratar de hacer una buena temporada y ver como evoluciona todo para poder planificar el próximo año un poco mejor.

- ¿Está siguiendo todo lo que está pasando en Estados Unidos tanto con el coronavirus como con los incidentes por cuestiones raciales?

-Si claro, lo estoy siguiendo mucho. En América todo lo que pasa es grande tanto para lo bueno como para lo malo. Con el coronavirus está habiendo muchos muertos y las revueltas que se están produciendo también parecen fuertes. El presidente tampoco está muy bien visto por mucha gente y este año toca elecciones y nadie sabe que pasará. Alli apenas hay paro pero ahora hay un poco más y para ellos eso es una situación muy importante.