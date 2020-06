Nueva renovación en el Telecable Hockey Club: la internacional Vanessa Daribo

Vanessa Daribo continuará desarrollando su juego en el Telecable H.C., aportando su capacidad goleadora y su experiencia, pues es una gran conocedora del hockey sobre patines femenino, en particular de la OK liga española, en la que ha participado con diferentes clubs, incluido el equipo gijonés en una anterior etapa en la que consiguió levantar la Copa de la Reina en 2016. En España también ha conquistado otra Copa de la Reina y una OK Liga con el C.H. Cerdanyola. Además, desde que fuera convocada por primera vez para jugar con la selección francesa de hockey patines, ya no la abandonaría y consiguiendo proclamarse Campeona del Mundo en 2012 y de Europa en 2005, que se suman a dos subcampeonatos del Mundo (2010 y 2014) y otro de Europa (2009). Como capitana de su selección nacional, fue elegida como abanderada francesa en los World Roller Games de China 2017.

El Telecable H.C. continúa conformando una plantilla de garantías, con la que afrontar una temporada que se prevé apasionante.