Las piraguas en Trasona siguen al aire libre por el cierre de hangares

Los hangares de Trasona, dependientes de la Dirección General de Deporte del Principado, siguen cerrados, por lo que los clubes asturianos deben dejar sus piraguas al aire libre, al alcance de cualquiera que las estropee o sustraiga. La medida afecta a los integrantes del equipo español de kayak, que llevan tiempo con las piraguas en el remolque (en la foto). El presidente de la Federación Asturiana, José Avelino Morís, señaló que "en El Cristo se abrieron piscinas climatizadas; en La Morgal, las pistas de pádel y tenis; y nosotros, en Trasona, no tenemos nada. Pedimos abrir los hangares para que los clubes pudieran entrenar, pero no los abierron y no sabemos cuándo lo harán", informa J. M. C.