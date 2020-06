José Avelino Moris, presidente de la Asturiana, dimite como vicepresidente de la Real Federación Española de Piragüismo

El presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, José Avelino Moris Fernández, presentó ayer su dimisión como vicepresidente y miembro de la junta directiva de la Real Federación Española por discrepancias con el máximo mandatario de la misma, el zamorano Juan José Román Mangas, ahondando en una profunda crisis en el seno de la Nacional. Y es que, horas antes, también remitió su carta de dimisión al mismo ente federativo otro asturiano, José Antonio Modino Turienzo, igualmente integrante de la directiva de Román Mangas, sumándose a una retahíla de dimisiones desde diversas Territoriales.

Modino Turienzo, quien fuera presidente de la Federación Asturiana, argumentó en la misiva remitida por e-mail: "Ser parte de un órgano de gobierno del piragüismo ha sido durante mucho tiempo motivo de orgullo por la posibilidad de aportar algo al deporte que tanto me ha dado. Me he esforzado como sé que hacéis todos vosotros por el bien de nuestro deporte. En la última reunión de junta directiva, el presidente. impuso que el que discrepa tiene que ser apartado o presionado para que se aparte y no me parece ni justo ni adecuado". La crisis en el seno de la Española no ha hecho más que empezar, pues, se barajan nuevas dimisiones en fechas inminentes.

Días atrás se llevó a cabo, telemáticamente, una asamblea general extraordinaria para debatir algunas de las últimas actuaciones desarrolladas por el actual mandatario de la Federación Española, convocatoria que no fue apoyada por Modino, al no ser asambleísta. "Pero, me parece que es un ejercicio de transparencia que nace de la soberanía que representan los asambleístas. Por ese motivo lo suscribo y creo que es un error no apostar por la transparencia. El sentido común y sobre todo el profundo respeto que siento por las normas democráticas, me lleva a unirme a Olatz Alkorta, Juan Carlos Fuentes, Marta Felpeto, Francisco Valcarce... la lista ya es grande y me merecen más respeto estas dimisiones que las recientes acciones de presión a asambleístas", sentenció.