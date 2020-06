Sara Roces seguirá otra temporada en el Telecable

La jugadora langreana Sara Roces volverá defender los colores del Telecable Gijón, en la que será su cuarta temporada en el club asturiano.

Con apenas 18 años, Sara Roces es ya una pieza fundamental en el equipo gijonés, al cual se incorporaba en la temporada 2017-18. A pesar de su inexperiencia en la alta competición en aquella época, no tardaría en demostrar sus dotes y aprovechaba sus minutos en pista con buenas actuaciones y goles. Jugadora con una gran técnica individual, ha tenido una gran progresión que le ha llevado a convertirse en una de las grandes goleadoras de la OK Liga, 14 esta temporada, y a levantar con el Telecable Gijón una Copa de Europa, una Copa de la Reina y una OK liga. El seleccionador nacional, Ricardo Muñoz, la ha convocado en un par de ocasiones para realizar entrenamientos y controles, lo que las señala como una de las futuribles en la selección.

El Telecable Gijón tiene prácticamente perfilada la plantilla de la próxima temporada ya que ha renovado a la práctica totalidad de las jugadoras y además ha logrado el retorno de Marta Piquero.