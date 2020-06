La vuelta a las gradas será en todos los estadios al mismo tiempo

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), afirmó que cuando pueda haber espectadores en las gradas de los estadios será en todos ellos y no solo en una parte. "Creo que no hay ninguna duda de que el factor campo influye en la competición y si hubiera público en unos estadios y en otros no, se vería adulterada. Estamos viendo en la Bundesliga que al no haber público el factor campo ha disminuido su importancia muchísimo", indicó.