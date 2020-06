Chicote sorprende a sus seguidores en redes sociales: "Es mejor que el porno"

Con mucho sabor y con la camiseta del Candás Rugby. Así ha cocinado el chef Alberto Chicote esta mañana para sus seguidores de Instagram. Y es que el popular cocinero ha elaborado un rubiel al vapor de verduras con hierbas frescas y aceite de hojas de curry luciendo el negro del club carreñense. La receta ha gustado, y mucho, a sus seguidores: "Es mejor que el porno".





Aunque de nombre rimbombante, la receta del chef no era excesivamente complicada.Y es que desde el club carreñense hicieron llegar su zamarra al cocinero, que no ha dudado en enfundársela para su receta.Es habitual que Chicote luzca camisetas de rugby en los cocinados que comparte en sus redes sociales. De hecho, ésta no es la primera vez que luce los colores de un club asturiano.disciplina que participó de joven, cuando defendió los colores del Liceo Francés, equipo en el que compartió vestuario con el actor Javier Bardem.