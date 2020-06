Webber: "Alonso ya no está a su mejor nivel: me sorprendería su regreso"

Mark Webber, uno de los mejores amigos de Fernando Alonso durante su paso por la Fórmula-1 no es optimista con el posible regreso del asturiano. "Me sorprendería su regreso. Todos sabemos que Fernando es extraordinario y que ha tenido una carrera increíble, pero también sabemos que ya no está en su mejor nivel", expuso en el podcast F1 Nation. "Le veo con un nivel de nueve sobre 10, lleno de motivación, pero será complicado que logre hacer lo mismo que en el pasado", añadió.