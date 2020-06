Álex Reyes deja el Liberbank Oviedo y jugará en el Bilbao, de la ACB

El Liberbank Oviedo Baloncesto anunció ayer algo que ya tenían bastante asumido: Álex Reyes no cumplirá su segundo año de contrato en el equipo asturiano. La buena campaña del alero palentino con los de Pumarín ha hecho que los ojos de muchos equipos de la ACB se hayan fijado en él. Finalmente lo hará en el Bilbao Basket.

Reyes fue el máximo anotador del equipo en las 22 jornadas que el Oviedo Baloncesto disputó en la LEB Oro (con una media de 12.5 puntos por partidos) y también su máximo reboteador (con 7.4 capturas). A pesar de que la temporada no fue buena para el conjunto carbayón, que estaba antepenúltimo cuando la LEB Oro se tuvo que parar por la pandemia del coronavirus; el alero, de 26 años, siguió con la progresión que venía mostrando las pasadas temporadas en el Valladolid.

El propio jugador quiso despedirse de la afición de Pumarín con unas cariñosas palabras: "Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí esta temporada, me he encontrado muy cómodo desde el primer día y me he sentido uno más de la familia OCB. A pesar de que a nivel deportivo no haya sido el año que todos deseábamos, el equipo ha sido una piña, y eso es de agradecer".