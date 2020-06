Tebas, antes del derbi: "Ojalá Oviedo y Sporting tuviesen mejor relación"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, lamentó ayer las relaciones institucionales entre el Oviedo y el Sporting, "interrumpidas" por petición del club azul desde el pasado derbi en El Molinón tras denunciar los carbayones un "injusto" trato a su afición desplazada. "No he podido mediar entre las directivas de Sporting y Oviedo, para hacerlo me lo tienen que pedir. Ojalá hubiese mejor relación", dijo el presidente de la patronal de los clubes en declaraciones a la emisora Radio Marca Asturias.

Tebas ha tenido varios encontronazos públicos con el Oviedo, con el que no tiene una buena sintonía, al menos públicamente. Uno de los últimos episodios sucedió precisamente tras el último derbi en Gijón, cuando el Oviedo cargó contra la Liga en defensa, según su versión, de los aficionados. El club azul, incluso, convocó una protesta el partido siguiente que consistió en retrasar la entrada al Tartiere ante el Dépor al minuto 12. Tebas aprovechó ayer su intervención para dirigirse a las aficiones del Sporting y del Oviedo de cara al derbi, a los que pidió prudencia debido a la pandemia. "Quiero hacer un llamamiento a los aficionados a que disfruten el derbi de sus casas. No hay que levantar la guardia, en cualquier momento puede haber un brote en un grupo de aficionados que puede afectar a una ciudad", dijo.

Tebas también justificó el horario y el día del derbi, el lunes a las 21. 45 horas: "Hay que recordar que el lunes es el mejor día de audiencia televisiva. El derbi, aunque sea tarde, se juega en el mejor horario de televisión, en prime time. Si hubiese habido público en los estadios no se jugaría a esa hora, menos siendo en la zona norte. El derbi, aunque sea sin aficionados en el estadio, siempre es un derbi",

Precisamente otro derbi, en este caso el primero tras la época del Oviedo alejado del fútbol profesional, provocó otra fricción entre la entidad y Tebas, cuando en diciembre de 2018 el presidente hizo referencia a una supuesta pelea entre aficionados de ambos equipos de la que no hay constancia. Sí que hubo actos violentos horas antes del último derbi celebrado en El Molinón, en septiembre de 2017 (1-1), pero no entre aficionados de los dos equipos, sino en la llegada al estadio del autobús del Sporting, cuando varios radicales del equipo local se enfrentaron a la Policía Nacional en los exteriores del campo.

Tebas también habló sobre la posible vuelta de los aficionados a los estadios. "Trabajamos en un protocolo para abrir los estadios a los aficionados. Guardar la distancia social, con mascarilla. Zonas sectorizadas con puerta de entrada especial. Una página web donde el que vaya a acudir tendrá que apuntarse para que le digan la hora y el minuto de entrada, el camino que tiene que recorrer dentro del estadio, para evitar aglomeraciones y lo mismo a la salida. Un protocolo que pueda servir para esta temporada o para la siguiente hasta que podamos tener el aforo completo, algo que creo que todavía tardaremos".

Además, el presidente de La Liga también puso el foco sobre posibles contagios que podrían aparecer en plantillas que se jueguen un descenso. "No tengo temor a que haya la picaresca en equipos que se puedan estar jugando el descenso, sabemos lo importante que es estar en el fútbol profesional y el riesgo que puede suponer dejar de estarlo. El hecho de que aparezca uno, dos o tres contagiados en un equipo no supone que se suspenda el partido siguiente", indicó. "Dados los números, sería mucha casualidad que muchos jugadores de un mismo club se contagiaran, sería a causa de una negligencia de los jugadores o del club y por tanto habría que valorar esa conducta. Es casi imposible que un club haya varios contagios".