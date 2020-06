"Descuidamos un momento la defensa y lo hemos pagado"

Djukic quiso poner algo de normalidad a la derrota del Sporting, reconocer que no estuvieron bien y que les faltó, sobre todo, "profundidad por las bandas". "Ha sido muy trabado, un derbi que en el que en ningún momento hemos tenido la fluidez que nos caracteriza", reconocía el serbio.

En cuanto al Oviedo, el técnico de los rojiblancos reconocía que "el rival ha hecho su partido". "No hemos sido capaces de tener esta fluidez que nos gusta, con el balón en ningún momento hemos llegado bien por las bandas, no hemos encontrado buenos centros", añadió. En definitiva, Djukic lo resumió en que: "No hemos sido capaces de hacer nuestro juego".

El entrenador serbio, que se mostró bastante tranquilo, culpó a los pequeños detalles: "Sabíamos que los detalles iban a decantar el encuentro, que iba a ser igualado, y finalmente han sido detalles los que han decidido el partido". Y es que, sentenciaba Djukic: "No hemos sido capaces de encontrar nuestro juego en ningún momento, nos hemos desesperado, hemos descuidado un momento la defensa y lo hemos pagado".

También explicó la ausencia de Pedro Díaz, que, aunque estaba en el banquillo, no disputó ni un solo minutos: "Con Pedro no quisimos arriesgar porque durante la semana tenía molestias en los isquios". Preguntado por si no se planteó poner a Gragera, Djukic aseguró que prefirió decantarse por una alineación con gente más experimentada para afrontar un encuentro de tanta exigencia.