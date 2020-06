La Liga de los lloros

Madrid y Barça marchan igualados en la tabla, 65 puntos, con los blancos por delante por su mejor desempeño en los dueños directos. El empate técnico no se deshace en los despachos y ante los micros. En una temporada en la que el VAR aparece continuamente en la lista de lamentos de los clubes, los dos candidatos mantienen su pelea por cuestiones ajenas a lo estrictamente futbolístico. En el Barça ha calado la teoría enarbolada por Piqué, central y agitador de masas, denunciando un supuesto trato de favor de los colegiados con el Madrid. En el club blanco, la diana de las críticas se centra en el calendario de la competición. La competición se ha convertido en un mar de lágrimas.

Piqué encendió la mecha, lo suele hacer, tras el empate de los azulgranas en Sevilla (0-0) que dejaba el liderato a tiro del Madrid. "Visto lo que ha sucedido en estas dos jornadas, será difícil que el Madrid pierda puntos", deslizó el capitán culé. Un gol ante el Éibar y uno anulado al Valencia estaban en el centro de sus críticas. La situación ha cogido más forma con el controvertido triunfo blanco en San Sebastián. "Así, imposible", titulaba la crónica la Real Sociedad en su web el 1-2 con tres acciones cuestionables.

"Hay cosas que nosotros no podemos controlar, que no dependen de nosotros", señaló Quique Setién en su intervención ante los medios ayer, alimentando la teoría conspirativa. "Todo el mundo vio lo que sucedió en Anoeta, cada uno hará las valoraciones que sean oportunas. A Piqué le considero una persona muy inteligente", añadió el técnico, antes de mostrar su opinión sobre el VAR: "Es entendible que nos extrañemos de por qué unas acciones se revisan y otras, no. Uno puede pensar que no se está utilizando bien".

El Madrid, con el liderato en la mochila, guarda silencio sobre la polémica arbitral, pero ha encontrado otro motivo para sus protestas: el calendario. La Liga publicó ayer los horarios de las jornadas 33.ª y 34.ª y el Madrid no tendrá las 72 horas de descanso preceptivas. Juegan los de Zidane el jueves 2 de julio a las 22.00 frente al Getafe y el domingo 5 a las 14.00 visitan San Mamés para medirse al Athletic. El Barça disfrutará de cinco días de descanso entre choque y choque: ante el Atlético, el martes 30 de junio, a las 22.00 horas, y contra el Villarreal, el domingo 5 a la misma hora.

El malestar de Florentino Pérez con la Liga ha provocado que el club blanco haya enviado una queja formal a la patronal, al entender que se le perjudica en una fase del campeonato tan exigente que cualquier detalle puede ser decisivo.

Con el ruido de fondo, el pulso por el campeonato no se detiene. El Barça es el siguiente en entrar en liza y recibe esta noche (22.00 horas) al Athletic (que cuenta con las bajas de Beñat, Ibai y Yuri), con la necesidad de sumar tres puntos. Setién tiene la baja de De Jong para las próximas dos semanas de competición.