El Valencia gana y deja al Madrid sin semifinales de la ACB

El Real Madrid no podrá luchar por reeditar el título de Liga de las últimas dos temporadas tras no haber conseguido uno de los dos primeros puestos del grupo B en el campeonato por el título de la ACB y no acceder a las semifinales, a las que no faltaba desde hace doce años: 2008.

El Madrid-Casademont Zaragoza fue absolutamente intrascendente desde que el Valencia venció con autoridad al Herbalife Gran Canaria (81-97) y cerró la clasificación del grupo B con los locales como primeros de grupo y el San Pablo Burgos como segundo. El Valencia se enfrentará al Baskonia (mañana, a partir de las 20.00 horas) y el Burgos, gran revelación del torneo corto, al Barcelona (a las 17.00 horas de mañana) en las semifinales por el título. La final se juega el próximo martes a las 20.00 horas.