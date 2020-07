Sitúan a Fernando Alonso en la Formula 1 esta misma temporada

Fernando Alonoso está cerca de regresar a la Formula 1. El piloto asturiano, según anunciaba la Cadena Ser, pilotará uno de los monoplazas de Renault, la escudería con la que el ovetense ganó dos mundiales, la próxima temporada e, incluso, según esta misma información, podría hacerlo este mismo año en sustitución de Ricciardo.



El asturiano, de 38 años, dejó la Formula 1 en 2018 y estaría a punto de regresar dos años después y con la escudería que más gloria le ha dado. Un regreso que recientemente desmentían desde la marca francesa. El jefe de Renault, Cyril Abiteboul, señaló primero que Fernando Alonso estaba entre los nombres que la escudería estaba estudiando para acompañar a Esteban Ocon en 2021; pero, antes del inicio del curso 2020 en Austria este fin de semana, el francés lo descartó en el diario galo 'L'Equipe'.



Alonso, en cambio, dejó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:





Semana intensa de entrenamientos físicos por las mañanas y simulador por las tardes!! Preparando al detalle las #indy500 de este año! @Allinsports_srl logitechg ?????? https://t.co/dPlRhmdEYt — Fernando Alonso (@alo_oficial) July 2, 2020

Por su parte, los actuales dos pilotos titulares del equipo Renault F1, el francés Esteban Ocon y Daniel Ricciardo, afirmaron hoy que el piloto ideal para sustituir al australiano en la escudería en 2021 es el español Fernando Alonso.A la pregunta de quién prefiere como compañero el año que viene, Ocon dijo, según recoge motorsport.com:"Fue el único, junto con (el alemán) Michael (Schumacher), por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que si volviera, estaría supercontento", agregó. Cuando se le preguntó si preferiría compartir equipo con Vettel o con Alonso, Ricciardo dijo:. No creo que haya ningún piloto en esta categoría que ya sea perfecto. Siempre hay margen de mejora"."Por lo tanto, diría Fernando.", añadió el australiano