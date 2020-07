El Telecable jugará la Copa de la Reina en septiembre

El Telecable Gijón comenzará la temporada oficialmente disputado la Copa de la Reina correspondiente a la temporada que acaba de finalizar. Sin confirmación oficial ya que la propuesta deberá ser aprobada por la asamblea general que se celebrará a finales del presente mes, la idea es disputar esta competición a partir del 20 de septiembre y una semana más tarde comenzar la liga.

No obstante se mantienen todavía muchas incógnitas. Entre ellas las de cual será el formato liguero tras el aumento de equipos al no haber descensos y producirse dos ascensos. El sentir general es que se formen dos grupos de 8 equipos cada uno para disminuir el coste de desplazamientos y que el calendario no esté tan cargado como lo estaba siendo el de la última temporada hasta su suspensión.

El equipo gijonés tiene previsto volver a juntarse el próximo viernes para llevar a cabo un par de semanas de entrenamientos. Luego la plantilla tomará vacaciones para comenzar en agosto una pretemporada que se pretende sea lo más normal posible.

Mientras tanto el club no se para sino que ya tiene programados varios cursos y actividades. El primero será de iniciación al patinaje con tres turnos de una semana. Paralelamente también siguen trabajando en conmemorar el 25 aniversario de la fundación del club. En mente la exposición programada para finales de año en la que se recoja distinto material histórico. Se hará un stick especial e incluso una partida de botellas de sidra etiquetada con el nombre del club.