"Los recuerdos son mágicos"

Hace diez años estaba en Sudáfrica iniciando la semana más decisiva de la historia del fútbol español y ahora está en Japón, donde se acaba de reactivar la Liga tras la pandemia, con el Vissel Kobe. Hace una década desconocía Andrés Iniesta que el destino le tenía reservada una increíble sorpresa: ser el dueño del gol que llevó a la selección a la conquista del Mundial-2010 tras batir en la prórroga a Holanda. Una efeméride que se celebrará el 11 de julio. Antes, Iniesta rememora el largo viaje hasta besar la copa que antes tocaron ídolos como Pelé, Maradona, Romário...

-Lo primero que me viene a la cabeza son recuerdos mágicos. Y sin querer te trasladas a ese momento, aunque hayan pasado ya 10 años. Aquel momento que vivimos todos en Sudáfrica fue tan potente que todavía hoy sigue teniendo una fuerza brutal.

- ¿Qué hay detrás de esa foto?

-Muchísimo trabajo, sacrificio, horas de entrenamiento. Mío y de todo un grupo para lograr ese gran momento. A nivel personal, si lo acotamos a un año atrás, aún tiene muchísima más relevancia. Y más valor, claro, poder levantarla.

- Le pasó de todo.

-En esos meses previos al Mundial viví momentos muy difíciles, sobre todo por la última lesión que me hizo llegar muy justo al inicio.

- Y en el debut, otra lesión.

-Parecía que no iba a estar bien. Al lesionarme contra Suiza pensé: 'Ufff'.

- Y vuelve contra Chile.

-Todavía recuerdo el silencio sepulcral que había en el autobús camino del estadio. Era todo o nada. Ganar a Chile y seguir o nos volvíamos para casa.

- Se juega, se gana y marca.

-Tuve sensaciones muy agradables. Hacía mucho tiempo que no jugaba un partido entero y no estaba fino. Ese díaera doblemente importante. Por lo que nos jugábamos y para saber cómo me sentía yo. Por suerte, todo salió bien. Ganamos, seguimos en el Mundial y, además, pude ayudar marcando.

- ¿Iniesta se siente ya Iniesta?

-Pues sí. A partir de ahí, me siento bien. Era como decirme: 'Andrés, estás aquí. Has llegado'. No solo en el aspecto físico, sino a nivel mental y de autoestima.

- España, también. 1-0 a Portugal, 1-0 a Paraguay, 1-0 a Alemania... Era otra selección.

-Poco a poco, el equipo iba creciendo. Éramos un equipo seguro, no recibimos gol en octavos, tampoco en cuartos, ni en la semifinal? No era fácil crearnos ocasiones. Los rivales nos tenían respeto.

- ¿Se desbloquearon?

-Pasar aquel partido ante Chile nos dio mucha seguridad. Está claro que nos desbloqueamos porque volver a casa con el equipo que teníamos habría sido una decepción mayúscula. A partir de ahí sentimos que estábamos donde debíamos, con la tranquilidad de haber salvado un match-ball. Ya teníamos la confianza de luchar contra los mejores. Contra Alemania, por ejemplo, lo vimos.

- ¿A qué se refiere?

-Venía de ganar 4-0 a Argentina y era una de las sensaciones del torneo por juego y resultados. Pero nuestro equipo transmitía mucha seguridad y confianza. Alemania también sabía lo que éramos como bloque. Y del potencial que teníamos. Nos tuvo mucho respeto. Para mí fue el mejor partido que hicimos. El más completo.

- España se asoma a una final del Mundial, algo nunca visto.

-Son horas complicadas. Un partido que no has jugado en tu vida y, seguramente, nunca más lo volverás a jugar. Hay mucha tensión, nervios, presión...

- Vuelve el silencio al autobús.

-Sí, un silencio distinto al de Chile. Estás ante una final. Te sientes un privilegiado. Era presión y tensión, combinado con ilusión. Es algo grandioso estar ahí.

- Baja del bus, llega al vestuario del Soccer City y pide algo?

-Pensando en si somos campeones del mundo, me acordé de Dani Jarque. Antes de salir a calentar, le dije a Hugo: '¿Me puedes preparar, por favor, una camiseta para Dani?'. [Hugo es Hugo Camarero, fisioterapeuta de la selección]. Al volver al vestuario, la camiseta estaba ahí. Se me ocurrió en ese momento. No llevaba nada pensado.

- ¿Creía que la mostraría?

-No era por si hacía un gol, sino por si ganábamos el Mundial y enseñarla luego. Quería quitármela y que entonces se viera el mensaje.

- Marca el gol y aparece Dani.

-Hasta la camiseta salió perfecta de mi cuerpo. Quizá era el momento tan increíble que estábamos viviendo todos. Era como estar volando, algo mágico. Es difícil tocar el cielo, pero en ese momento todos estuvimos cerca. Muy cerca.

- ¿Fue instintivo el gesto?

-Iba dentro de mi mente. Desde que me la puse, ya era algo natural. Dani, desde donde estuviese, nos ayudó a conseguir el Mundial. Son cosas que no se pueden explicar.

- ¿Cuntas veces ha visto el gol?

-Muchas, no sé cuantas. El momento tiene una fuerza que nunca se acabará. Cada vez que lo veo me emociono.

- ¿Era consciente de la felicidad que llevó a millones de personas?

-Sabes que juegas para un país, para muchísima gente. Por ti, por tus compañeros, tu familia, pero viendo después las imágenes de cada rincón de España celebrando el gol y que habíamos ganado el Mundial se te pone la piel de gallina. Es brutal ser partícipe de eso.

- Al día siguiente dijo que 'el fútbol devuelve lo que le das'.

-No lo dije por el gol. El fútbol me devolvió ser feliz y disfrutar, de nuevo, jugando. Cuantas más cosas positivas metes en la mochila, más posibilidades tienes de que salgan bien. Cuando te tomas las cosas con la profesionalidad que debes, muchas veces salen bien. No es cuestión de ganar un título o marcar un gol, sino de sentirte feliz jugando o haciendo bien tu trabajo.

- Han pasado ya diez años ¿le ha cambiado la vida?

-!Clarooo! Me ha cambiado la vida, me he casado, he tenido cuatro hijos (ja, ja, ja). Todo ha cambiado y no para bien, sino para muy bien. Eso te hace sentirte feliz y con la ilusión de seguir jugando.

- ¿Qué legado dejaron?

-España estará en la historia de las selecciones más grandes. Ese grupo de jugadores, de 2008 al 2012, estará ahí para siempre en el fútbol mundial. Para nuestro país y para el jugador español, no tiene precio. Reviviremos aquel momento con mucha alegría, nos volveremos a emocionar este 11 de julio.