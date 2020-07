Setién, sobre Griezmann: "Asumo la decisión"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, restó importancia a la polémica por la entrada de Griezmann frente al Atlético. "Yo siempre he hablado de jerarquías, pero no de jugadores indiscutibles. He hablado con Griezmann. Es una decisión que asumo y me responsabilizo", manifestó. El Barça juega hoy (22 horas) frente al Villarreal en La Cerámica.