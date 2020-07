Fernando Alonso: "Renault es mi familia"

Renault ha hecho público lo que era un secreto a voces. Fernando Alonso regresa la Fórmula 1, lo hará a partir del año que viene, 2021, y lo hace de la mano de la escudería con la que se convirtió en bicampeón del mundo en 2055 y 2006, el más joven en aquel momento en lograrlo. La intención de las dos partes es convertir a Renault en un coche competitivo, capaz de estar a la altura de los monoplazas más potentes del mundial. Las dos partes anhelan que la historia se repita.



"Renault es mi familia. Mis recuerdos más cariñosos en la Fórmula 1 y mis dos campeonatos han sido con ellos, pero miro hacia el futuro", señaló el piloto ovetense en un comunicado hecho público por la escudería a las 13.00 horas, tal y como estaba previsto. "Es un orgullo y una sensación emocionante regresar al equipo que me dio la primera oportunidad en mi carrera y que ahora me ofrece la oportunidad de regresar al más alto nivel", añadió Alonso, que espera contar con un coche competitivo.





OFFICIAL NEWS



?? Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team ??

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



?? https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN