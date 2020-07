Fernando Alonso: "Soy un privilegiado, he tenido la oportunidad de decidir cuándo irme y cuándo volver a la Fórmula 1"

Fernando Alonso ha realizado hoy una rueda de prensa telemática en la que ha explicado algunos de los detalles de su fichaje por Renault para volver a la Fórmula 1 en 2021. Lo hizo junto a Cyril Abiteboul, ingeniero jefe de la escudería francesa.



Para Alonso, que habló en inglés, español, francés e italiano, el de hoy es "un día muy importante" en su vida: "Estoy contento de estar de vuelta de hacerlo con Renault, con quien he tenido una relación muy estrecha durante toda mi carrera, aportando valores desde el karting, en mi circuito de Asturias para formar jóvenes pilotos de Renault, todo lo conseguido juntos en Fórmula 1 en los años buenos. Estoy contento de estar de vuelta", añadía.





Para Alonso la decisión de marcharse en 2018 fue "súper acertada".", añadía. Por eso, dice, se siente "un privilegiado". "Hay mucha gente que quiere acceder a la Fórmula 1 y yo tengo la posibilidad de elegir cuándo me voy y cuándo vuelvo, es algo que me llena de orgullo", añadía el piloto de Oviedo.En cuanto a la mentalidad con la que regresa,, un año después de su incorporación, y que probablemente va a igualar mucho la Fórmula 1 entre las diferentes escuderías: "Se ha retrasado el cambio hasta 2022, el 2021 puede ser bueno para rodaje, para coger una buena inercia. Soy consciente de dónde vamos a estar al principio, lo más importante para mí es divertirme", concluía.Esta rueda de prensa ha tenido lugar hoy después de que Renault hiciera público lo que era un secreto a voces.con la que se convirtió en bicampeón del mundo en 2005 y 2006, el más joven en aquel momento en lograrlo. La intención de las dos partes es convertir a Renault en un coche competitivo, capaz de estar a la altura de los monoplazas más potentes del mundial. Las dos partes anhelan que la historia se repita."Renault es mi familia., señaló el piloto ovetense en un comunicado hecho público por la escudería a las 13.00 horas, tal y como estaba previsto. "Es un orgullo y una sensación emocionante regresar al equipo que me dio la primera oportunidad en mi carrera y que ahora me ofrece la oportunidad de regresar al más alto nivel", añadió Alonso, que espera contar con un coche competitivo.