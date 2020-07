Fernando Alonso: "Quiero ser incluso más rápido que antes"

Fernando Alonso (Oviedo, 1981) aseguró estar "extremadamente feliz" por volver a la Fórmula 1. No hacía falta que lo dijera porque su cara y sus gestos durante la rueda de prensa que ofreció un poco después de anunciar que fichaba por Renault para 2021 lo dejaban claro. La ilusión del guaje que un día lo apostó todo a su pasión por el motor es la misma que ahora le da la energía suficiente para abordar un reto ambicioso y de una exigencia máxima con la escudería que más gloria le ha dado, con la que se proclamó campeón del Mundo en 2005 y 2006 y con la que probablemente dará sus últimas vueltas a un circuito de Fórmula 1.

"Estoy extremadamente feliz por volver a la Fórmula 1 y por hacerlo con el equipo con el que tuve mis mejores experiencias en la categoría", decía en una rueda de prensa en la que, desde la distancia, le acompañó Cyril Abiteboul, director general de Renault competición y jefe del equipo de Fórmula 1. El acuerdo al que ha llegado el asturiano incluye también 2022, año en el que Alonso tiene depositadas sus esperanzas, en buena parte porque para entonces hay previsto un cambio en la normativa de la Fórmula 1 que igualará mucho las diferencias que hay entre unas escuderías y otras, con una gran ventaja en estos momentos para Mercedes. "2021 será una preparación para mí tras dos años sin correr con estos coches y también para el equipo para tener un buen 2022", explicaba Alonso, quien dijo estar al tanto de la competición: "Seguramente sólo un equipo ganará en 2020 y 2021 (Mercedes). Tenemos que trabajar en nuestro equipo y en nuestro futuro, creo que las reglas de 2022 harán que los equipos estén más cerca y que tengamos una oportunidad", explicaba el ovetense.

Unos éxitos que no esconde que están por lo menos en alcanzar el podio en algunas carreras: "El progreso que ha tenido Renault este invierno da credibilidad de cara a los objetivos para la temporada 2022, compartiré toda mi experiencia con todos, desde los ingenieros a los mecánicos. El equipo quiere, y tiene los medios, para regresar al podio. Y yo también", señalaba el asturiano, que espera ser "incluso más rápido que antes" en un equipo que considera como su "familia". "Es un orgullo y una sensación emocionante regresar al equipo que me dio la primera oportunidad en mi carrera y que ahora me ofrece la oportunidad de regresar al más alto nivel", señalaba. Posteriormente, en la videoconferencia telemática, reconoció también sentirse un "privilegiado": "Hay mucha gente que quiere acceder a la Fórmula 1 y yo tengo la posibilidad de elegir cuándo me voy y cuándo vuelvo, es algo que me llena de orgullo".

El orgullo de Fernando Alonso es compartido especialmente por la gente del automovilismo de Asturias. Uno de ellos, el piloto de rally José Antonio Suárez, no podía ocultar su alegría: "Para mí que Fernando Alonso vuelva significa que la Fórmula 1 vuelve a existir, es el mejor de todos los tiempos y es una gran noticia". El praviano tiene claro que "será el más rápido del equipo": "Es aventurado saber cómo va a ir el coche, pero seguro que va a ser el más rápido del equipo y que va a dar mucho espectáculo".

Daniel Alonso, piloto, empresario y patrocinador de Alonso en sus inicios, también celebraba ayer, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, el regreso del asturiano: "Es histórico, la posibilidad de salir de la Fórmula 1 y volver, es algo difícil de ver y es posible porque Alonso es una persona excepcional y única". Dice Daniel Alonso que también afronta "riesgos" con esta decisión: "El riesgo que asume es alto, Renault no está al nivel de otros y va a ser difícil estar a nivel del podio; pero es una responsabilidad y una apuesta que hay que respetar. La apuesta es para 2022 y, ¿por qué no soñar?". Lo que tiene claro es que "va a volver a tenernos a todos pendientes".

Para el naviego Luis Villamil, triple campeón de España de circuitos, la decisión responde a que "Alonso sigue teniendo unas ganas inmensas de estar en el top del automovilismo mundial. Me alegro de que le hayan podido las ganas respecto al objetivo de tener un coche competitivo. Yo le aplaudo, no merece ninguna crítica, estaré encantado de verle ahí y estoy seguro de que a todos nos emocionará verlo de nuevo".

Emoción que también sentirá el gijonés José Antonio Fombona, siete veces campeón de España de montaña, que explica que ha sido una "alegría" para él y "para los aficionados en general y los asturianos en particular". "Si le han llamado es para hacer una apuesta fuerte, para luchar por las carreras. En estos momentos tan tristes en el mundo es una satisfacción verlo ahí".