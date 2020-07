Navelgas honra al "14"

Uno de los pueblos más conocidos del occidente asturiano es Navelgas. Nombrado "Pueblo ejemplar" en 2003, famoso por la búsqueda del oro y sus mundiales de bateo, Navelgas esconde uno de los trofeos más codiciados por los entrenadores del fútbol español. César Castaño es el encargado de darle forma al trofeo "Johan Cruyff", premio que otorga la fundación creada por la leyenda neerlandesa para galardonar al técnico que mejor campaña haya hecho, pero teniendo en cuenta otros valores que son incluso más importantes.

El programa "Tiempo de Juego" de la Cadena Cope y su director, Paco González, con ascendencia tinetense, tienen parte de culpa de que este premio salga de Navelgas. "Paco González conoce mi obra y cuando surgió la idea me propuso crear un boceto del trofeo para presentarlo. La única directriz que me dieron fue que el número "14" estuviera representado. Creé un trofeo que fuera muy futbolero, con una red de una portería, un balón y un ojo en lo alto que controla todo, representando lo que era el Johan Cruyff futbolista, que sabía dónde estaban sus compañeros en todo momento y que tenía los partidos controlados", confiesa Castaño. El trofeo, forjado en hierro y con una base de madera de roble, lleva una semana de arduo trabajo.

César Castaño tiene claro lo que deben de hacer los entrenadores de La Liga para llevarse este galardón a sus vitrinas. "El trofeo no está pensado para el entrenador que gane la Liga. El premio se le concede a un entrenador que haya hecho méritos deportivos, pero también sociales. Cruyff creó la fundación porque cuando se retiró en Estados Unidos tenía como vecino a un niño con síndrome de Down. Era un chico que en el colegio estaba siempre apartado y en casa siempre estaba jugando al fútbol. Al ver esto, el astro holandés decidió jugar con él y enseñarle todos sus conocimientos. Los padres se quedaron muy sorprendidos con su mejoría, y gracias a ella en el colegio se pudo integrar con los niños de su edad. Por eso se creó la fundación, para ayudar a niños con problemas de cualquier tipo a integrarse gracias al deporte, no solo con el fútbol. El entrenador no solo tiene que hacer una buena campaña, debe ser una persona querida, que cree grupo, que tenga unos valores que casen con los que defiende la Fundación Johan Cruyff."

En esta cuarta edición, el ganador de este trofeo es Imanol Alguacil, entrenador de una de las grandes sorpresas del fútbol europeo, la Real Sociedad. En estos cuatro años, el trofeo que más ilusión le hizo entregar al artista navelguense no podía ser otro que al "Pitu" Abelardo. "Se junta todo. Es asturiano, lleva años haciendo un gran trabajo con equipos humildes como el Sporting, el Alavés... Me gustan ese tipo de entrenadores porque tiene un gran mérito".