Lewis Hamilton no deja lugar a sorpresas, arrasa en el GP de Hungría y se pone líder del Mundial

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado este domingo el Gran Premio de Hungría, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, al liderar de inicio a fin y superar a Max Verstappen (Red Bull), segundo, y a su compañero en Mercedes Valtteri Bottas, tercero.



Con este triunfo, el segundo consecutivo tras el logrado en el anterior Gran Premio de Estiria, el vigente campeón del mundo ya lidera la tabla de pilotos de este Mundial 2020, superando a un Bottas que, pese a luchar por la segunda plaza, se tuvo que confirmar con ser tercero.





¡Exhibición de Lewis Hamilton!

Octava victoria en el #HUNmovistarF1. Iguala el récord de Schumacher de 8 victorias en un mismo circuito. pic.twitter.com/xgdAxrtNU3 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) July 19, 2020

Además,puestas a cinco vueltas del final y logró, en el último giro, la vuelta rápida en carrera y sumó un punto más para poner más tierra de por medio respecto a Bottas en la clasificación de pilotos. Hamilton suma ahora 63 puntos, por los 58 del finlandés.No fue este el único logro de Hamilton, ya que con esta victoriae iguala el récord de más victorias en una misma pista que posee ahora junto aque venció 8 veces en Francia.En un circuito fetiche para Hamilton, que ganó su primera carrera con Mercedes en Hungría en 2013, el británico sigue sumando victorias y ya tiene 86 en su haber, más cerca del récord absoluto que también posee Schumacher, con 91., esta vez tintada de negro, de Hamilton al resto de coches. Salió muy bien, abrió hueco bien pronto y se paseó por su jardín húngaro a su placer. Ademásevitó que ni su compañero le pudiera inquietar. Verstappen, segundo, llegó a rodar a casi medio minuto del ya líder.Sí hubo lucha entre, que mejora su tercera posición en Estiria --no terminó en Austria-- con este segundo lugar que se ganó cerrando la puerta a Bottas. Cuarto fue Lance Stroll , con su 'Mercedes rosa' del Racing Point, ya a casi un minuto de Hamilton.--si no es sancionado por secar el equipo su zona en la parrilla antes de la salida--,(Ferrari),(Racing Point)(Renault),(Haas) y(McLaren) completaron el 'Top 10'., que sufrió de nuevo una mala primera parada en boxes, por tráfico en el 'pit lane' y no por error del equipo, esta vez, adelantó a falta de 10 vueltas al Ferrari depara ganarse esa décima plaza y sumar 1 punto más --sigue noveno en el Mundial con 14 puntos--.Fue una. Se estaba secando el agua que había caído en pista antes de la salida. Los Haas de Magnussen y Grosjean pasaron por boxes a poner neumáticos de seco, tras la vuelta de reconocimiento, cuando el resto de la parrilla iba con intermedios.El baile constante del paso por boxes para poner gomas de seco fue lo que evitó que Sainz pudiera estar más delante., que tuvo que dejar pasar hasta a 5 coches cuando ya había terminado su parada. Además, Latifi (Williams) se le tiró encima y el incidente no fue a más porque Sainz levantó el pie.