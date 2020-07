Tebas avisa: "La última jornada de Segunda no se va a repetir"

El final de temporada en la Segunda División del fútbol español está siendo de todo menos plácida. El positivo por covid-19 de varios jugadores del Fuenlabrada, que obligó a aplazar el encuentro que debían jugar el lunes en el campo del Deportivo, va a traer cola. La decisión de disputar el resto de partidos y no cancelar toda la jornada tomada por la Liga tras reunirse con la Federación Española de Fútbol y con el Consejo Superior de Deportes ha soliviantado a los equipos que se siente perjudicados, entre los que se encuentra el propio Deportivo, que ha descendido a Segunda B, y el Elche, que se juega con el Fuenlabrada disputar el play-off de ascenso.

Las especulaciones sobre una posible repetición de la jornada o las posibles consecuencias legales de la decisión tomada el lunes han obligado a Javier Tebas, presidente de la Liga, a dejar claro que volver a jugar la última jornada es imposible: "Evidentemente, no se va a repetir la jornada después de que se autorizase que se disputasen el resto de partidos. Se va a intentar que se juegue el partido (Deportivo-Fuenlabrada) cuando los jugadores estén disponibles". A continuación, Tebas explicó lo que sucedió con el Fuenlabrada y la razón por la que el equipo viajó a La Coruña: "Toda la expedición no había dado positivo y estaban en perfecto estado para poder jugar", dijo en una cadena de televisión. Respecto a un eventual incumplimiento de protocolo, Tebas reconoció que "desde hace tres o cuatro semanas ya veníamos advirtiendo que estábamos en el alambre y la situación nos podía llevar a algún problema en algún partido".

La polémica, además, no se ha quedado en el fútbol, puesto que la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha amenazado con tomar medidas legales contra el Fuenlabrada y contra la Liga: "Si hay negligencia no se descarta tomar medidas para que se depuren responsabilidades, todas las que sean necesarias", señalaba. La respuesta del Fuenlabrada llegó en un comunicado emitido por el club madrileño y en el que se contraatacaba: "No ha habido ninguna negligencia ni irresponsabilidad por parte del club como afirma la alcaldesa, ya que ni había vinculación epidemiológica entre los positivos resultantes de los test realizados sábado y domingo, ni correspondía otra medida más que aislar a los positivos y continuar con el estricto protocolo de seguridad marcado por la Liga".

Mientras tanto, el Deportivo ha empezado a encabezar un movimiento en el que pretende agrupar a todos los equipos que se sienten perjudicados y a promover una competición con 24 equipos. Su presidente, Fernando Vidal, lo deja claro: "Entendemos que no vale jugar el partido contra el Fuenlabrada si no se juegan el resto de partidos a la misma hora. Habría que repetir toda la jornada. Como entendemos que eso va a ser materialmente imposible por cuestiones sanitarias, por los positivos del Fuenlabrada, la Liga y la Federación van a tener que tomar algún tipo de decisión que compense todo este flagrante error que han tenido en la competición, porque está reflejado en la circular de la Federación cómo se compite en las dos últimas jornadas de Liga y todos los equipos implicados en un mismo objetivo tienen que jugar a la misma hora".

El otro equipo que descendió la última jornada, el Numancia, también se considera perjudicado. Lo mismo que sucede con el Elche, al que el Fuenlabrada le puede arrebatar su puesto de play-off si gana a un Deportivo descendido en el caso de que el partido se termine jugando; y con el Rayo Vallecano, que también se jugaba el play-off en la última jornada. Un lío tremendo que amenaza con acabar en una larga batalla legal.