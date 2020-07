La internacional chilena Fernanda Álvarez seguirá en el Oviedo Femenino

El Oviedo Balonmano Femenino

ha renovado a la internacional por Chile Fernanda Álvarez, que afrontará su segunda campaña de azul. "La temporada pasada me sentí muy a gusto con el equipo y me gustó mucho la forma de juego que tenemos", dijo Fernanda Álvarez tras anunciarse su renovación. "Se me abrieron las puertas para volver y decidí aceptar el ofrecimiento", añadía. La pasada temporada solo pudo jugar trece partidos por una lesión de rodilla.