Xavi Hernández, positivo en coronavirus: "Me encuentro perfecto pero aislado"

El entrenador español del Al-Sadd de Catar, Xavi Hernández, ha dado positivo por coronavirus y, pese a estar en "perfecto estado", está aislado hasta superarlo y no podrá estar en el regreso a la competición de su equipo. "Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats, entrenador del equipo filial del Al Sadd", anunció Xavi en sus redes.



El de Terrassa dio positivo en un test rutinario hace unos días. "Siguiendo el protocolo de la Liga de Catar, di positivo en el último test COVID-19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero aislado hasta que lo haya superado", explicó.





Tras el parón en la Liga catarí, desde principios de marzo,doméstica con un partido contra el antepenúltimo clasificado. El equipo de Xavi es, el Lekhwiya. "Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol", se sinceró el catalán.