El brote de covid en el Fuenlabrada se descontrola y complica el final de Segunda

Los problemas crecen en el Fuenlabrada y a medida que lo hacen complican más la vida también a la Liga. Los 12 casos más de coronavirus que se detectaron ayer hacen que sean ya 28 los que afectan al club madrileño, que mostró un "profundo dolor y preocupación" por los resultados de los últimos test PCR realizado". De ellos, informaba el Fuenlabrada, cuatro de los afectados están en Madrid "y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche el pasado 17 de julio". Mientras, el jugador hospitalizado este viernes en La Coruña sigue "ingresado, estable y con sintomatología no grave derivada del covid-19", según explicaba ayer el club.

Y Javier Tebas Llana, hijo del presidente de la Liga y abogado del Fuenlabrada, manifestaba en una entrevista que la entidad estudia la posibilidad de tomar medidas legales para demostrar que no ha incumplido el protocolo pese a las casos de coronavirus en la plantilla, que desencadenaron el aplazamiento de su partido ante el Deportivo. "Tomaremos todas las medidas necesarias para demostrar que el club no ha incumplido el protocolo", decía Tebas Llana, que tampoco descarta emprender acciones legales contra el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que acusa de haber afirmado "falsamente" que el equipo ha puesto en peligro la salud pública. "No podemos aceptar tales afirmaciones", añadió.

Al mismo tiempo, el resto de equipos implicados en la última jornada de Segunda, que se consideran perjudicados, siguen haciendo su trabajo para que lo sucedido no tenga efecto. Dos de ellos, el Numancia y el Deportivo, descendidos a Segunda B, ya han conseguido que la Federación empiece a valorar la posibilidad de que la próxima temporada haya 24 equipos en la categoría de plata, algo de lo que no quieren ni oír hablar desde la Liga.

Una de las acusaciones que realizaba el viernes Tebas Llana con respecto a la Federación y al CSD era que el protocolo que seguía la Liga era mucho más estricto que el de los play-off de ascenso a Segunda y Segunda, organizado y permitido por estas dos instituciones. Pues bien, uno de esos partidos, el Portugalete-Sestao, ha sido suspendido por el positivo de la pareja de uno de los jugadores del Portugalete, lo que también deja un ascenso en el aire.

Todo parece embarullarse cada vez más y otro de los asuntos que va a costar resolver es el del play-off de ascenso a Primera. El Fuenlabrada, equipo que se clasificaría empatando con el Deportivo el partido que no se jugó, tiene difícil disputar su partido en un plazo razonable con 28 casos positivos. Mientras tanto, los equipos ya clasificados, Girona, Almería y Zaragoza, esperan acontecimientos.