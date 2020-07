Mariano, delantero del Real Madrid, da positivo en coronavirus

El Real Madrid anunció ayer que su delantero Mariano Díaz dio positivo en los tests del covid-19 hechos el lunes al equipo de Zidane. Mariano, que no ha tenido casi minutos en la temporada, no viajará a Manchester para enfrentarse al City de Pep Guardiola en la vuelta de octavos de final de la Copa de Europa. En la ida, disputada antes de la crisis sanitaria, el Madrid cayó 1-2. Fuentes del club blanco precisaron que los test se hicieron de forma individualizada en las casas de los futbolistas, "con lo que Mariano no ha estado en contacto con el resto de compañeros".