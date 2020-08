El Lealtad se une al Alcoyano para pedir a la Federación "una solución urgente"

"Lo peor de todo es esta incertidumbre". Clemente Sánchez es el entrenador del Lealtad y la voz de un club que vive en medio de la duda de poder disputar el partido en el que estaba en juego el ascenso a Segunda B ante el Alcoyano. Un encuentro suspendido el pasado sábado por tres positivos detectados en el Marino de los Cristianos, que ayer fueron declarados como "falsos positivos" en un segundo control realizado por la Federación. Los canarios se iban a medir al Linares en el otro partido por subir de categoría que se iba a disputar en Las Rozas. Sin nuevas fechas ni información sobre cómo resolver la situación, el Lealtad y el Alcoyano se han unido en la petición de una "solución urgente" para decidir cómo se deciden los cambios de categoría.

"Vaya por delante que lo más importante de todo es que todo el mundo se encuentre bien de salud y que la gente del Marino de los Cristianos se encuentre bien", subraya Clemente. El debate deportivo refleja ya otra realidad, la de la dificultad añadida en la que se ven inmersos equipos de la modesta Tercera División. "No somos profesionales de esto y llevábamos siete semanas preparando una batalla final que no hemos podido disputar. Aquí hay jugadores a los que se le acaba el alquiler en su casa; otros como Aligy ya tomaron el vuelo de regreso a su casa en Las Palmas porque lo tenía reservado y no sabemos si volveremos a competir o no; otros tienen que reincorporarse a sus puestos de trabajo", relata el técnico. "Tampoco tengo capacidad moral para decirles ahora que vuelvan a entrenar sin saber qué va a suceder. Estamos todos al límite", añade el técnico del conjunto negrillo.

Clemente asume que cualquier propuesta que "no sea jugar" va a tener "daños colaterales", pero considera que es importante poder contar con celeridad con unas pautas que permitan a los clubes saber a qué aferrarse. "Llevo muchos años en el fútbol y nunca he vivido algo parecido. El palo en lo deportivo ha sido tremendo. Esperaremos al dictamen, pero esto no se puede prolongar mucho", apremia.

El Alcoyano, rival del Lealtad, ha realizado un comunicado en el que subraya "la máxima celeridad para la finalización de las finales" de ascenso a Segunda B, y recuerda la dificultad para atender más tiempo "nóminas y más gastos adicionales".