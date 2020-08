Bergantiños tilda de "paripé" el partido ante el Fuenlabrada, que vuelve a ser aplazado otra vez

El "caso Fuenlabrada," y con él el desenlace de la Segunda División, parece no acabar nunca. El embrollo dio ayer otro giro de timón al volver a aplazarse el Dépor-Fuenlabrada (pendiente desde el 20 de julio), que debía jugarse hoy, tras una petición del conjunto gallego, avalada por La Liga y también con el visto bueno del club madrileño. Finalmente, tras el visto bueno de la Federación, el encuentro se jugará el viernes 7 a las 20.00 horas. Tras ese movimiento, el día volvió a estar repleto de comunicados de todas las partes, audios filtrados de la plantilla coruñesa e incluso la intervención del Gobierno, tomando partido y repartiendo culpas por lo sucedido. Todo ello en una jornada en la que el Almería notificó un infectado por coronavirus.

Mientras, los jugadores del Dépor llegaron ayer a la ciudad deportiva de Abegondo para pasar las pertinentes pruebas del covid-19 del tipo pcr, aunque consideran el encuentro ante el Fuenlabrada como un "paripé". Así se desprende de un mensaje de audio de Bergantiños, exjugador del Sporting y capitán del Dépor, dirigido a la plantilla. "Los abogados dicen que la Liga de 24 está imposible, la única alternativa de conseguir salvar al club del descenso sería que siga adelante el partido y que luego desciendan administrativamente al Fuenlabrada. Para que no nos den el partido por perdido lo mejor es jugar, no sé que tipo de partido podría ser, será un paripé, o un 1-0 y nos sentamos...", dijo el capitán.

No tardó en contestar a ese audio el Fuenlabrada, que anunció que solicitará a la Fiscalía una investigación debido al contenido de la grabación, ya que según ellos constituye un "gravísimo incumplimiento de las normas deportivas". Por su parte, Fernando Vidal, el presidente del Dépor, volvió a cargar ayer contra Javier Tebas y dijo que su equipo "es víctima de un circo montado por La Liga".

El aplazamiento del Dépor-Fuenlabrada en la última jornada de Liga en Segunda ha puesto en jaque al fútbol español y a la categoría de plata en una situación que parece no tener fin, con el play-off pendiente (el Fuenlabrada se metería en promoción a costa del Elche si suma un punto ante el Dépor) y la Federación solicitando una Liga de 24 equipos en la que participen el conjunto gallego y el Numancia, ya matemáticamente descendidos.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, habló ayer de toda la polémica y censuró el viaje inicial del Fuenlabrada a La Coruña. "El partido no se pudo celebrar porque se tomó una decisión, a mi juicio, equivocada, vinculada al viaje que se produce conociéndose ya que había miembros del equipo que están infectados por el coronavirus", apuntó. La decisión de aplazar el partido, no obstante, se tomó tras un acuerdo en el que estuvo presente el Gobierno través del Consejo Superior de Deportes. El que fue más allá en toda la polémica fue el Zaragoza, que debido a que no podrá contar con su jugador estrella Luis Suárez por el fin del préstamo del Watford, propone dos soluciones: o que suba el tercer clasificado (el conjunto maño) o que lo hagan los seis primeros de Segunda y que haya una Primera de 23 equipos.