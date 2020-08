El Liberbank Gijón se medirá al Granollers en los cuartos de final de la Copa

El Liberbank Gijón tendrá como rival al Granollers en los cuartos de final de la Copa de la Reina correspondiente a la pasada temporada, y que se va a jugar el primer fin de semana de septiembre en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

Así lo deparó el sorteo celebrado ayer para emparejar a los ocho equipos clasificados. El vigente campeón, Bera Bera, se medirá al Elche; el Aula Valladolid al Atlético Guardés y el anfitrión, Rincón Fertilidad Málaga, al Rocasa.

La primera jornada será el cuatro de septiembre y en ella se disputarán la totalidad de los cuartos de final en una maratoniana jornada que se iniciará a las 12.15 con el partido del Bera Bera, a éste le seguirá el Aula-Guardés a las 15.30 y luego saltará a la cancha el equipo gijonés a partir de las 18 horas. Cerrará el anfitrión a las 20.30 horas. Según el adelanto facilitado por la organización, el partido entre el Liberbank Gijón y el Granollers será ofrecido en directo por Teledeporte. En caso de superar este primer escollo, las gijonesas tendrían como rival en semifinales al vencedor del partido entre el Málaga y el Rocasa.

La entrenadora del Liberbank Gijón, Cristina Cabeza, se mostró "contenta con el sorteo porque evitamos en la primera ronda al Bera Bera y al Málaga". Sobre su rival considera que "al Granollers le veo como un equipo más o menos de nuestro nivel, dará mucha guerra, pero se puede ganar". A pesar de las circunstancias, la entrenadora asegura que "el club es ambicioso y desde el primer día me dijeron que querían ganarla. Pero tenemos que ser conscientes de que llegaremos a la Copa con muy poca preparación y que la Liga va a ser muy larga y eso esperando que no haya parones por el coronavirus. Vamos a jugar, si ganamos muy bien, pero si no la temporada es muy larga y tenemos que cuidar la plantilla que no es larga como otras temporadas".