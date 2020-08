Rafael Nadal renuncia a jugar el US Open por la pandemia del covid-19

El tenista español Rafael Nadal anunció ayer que no jugará en el US Open, "tras pensarlo mucho", haciendo hincapié en la "complicada situación sanitaria en todo el mundo con casos de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control". "Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", señala.