El "caso Fuenlabrada" llega a la comisaría y el Dépor culpa de todo a Javier Tebas

En el "caso Fuenlabrada" ya interviene hasta la Policía. El capitán del Dépor y exjugador del Sporting Álex Bergantiños acudió ayer a declarar a una comisaría debido un mensaje de audio dirigido a la plantilla gallega, filtrado poco después, en el que el jugador tildó de "paripé" el partido pendiente ante el Fuenlabrada, que debe jugarse mañana. El Fuenlabrada puso en conocimiento de la Fiscalía dicho audio por ir contra "las reglas deportivas" y ayer la Policía se personó delante del domicilio de Bergantiños, que precisamente estaba en ese momento realizando una entrevista.

El jugador acudió a declarar y a la salida explicó lo sucedido. "Sé perfectamente lo que dije y no me arrepiento de nada. Es un audio privado del vestuario que no debería salir a la luz, pero hay que ponerlo en contexto. En ningún momento se habla de adulterar el resultado", recalcó Bergantiños. Paralelamente, el Dépor hizo público su enésimo comunicado sobre esta polémica señalando a Javier Tebas, presidente de La Liga, con el que tiene una guerra abierta desde el estallido del caso. "La Liga ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática para impedir su celebración (el partido Dépor-Fuenlabrada) y buscar culpabilizarnos, empezando por manchar el buen nombre de nuestro capitán", recalcó el club gallego.

Los jugadores del Dépor, además, recibieron ayer el resultado de las pruebas del tipo pcr del covid-19 y todas resultaron ser negativas. Si no hay ningún contratiempo más en las próximas horas, el partido Dépor-Fuenlabrada, que fue aplazado el pasado 20 de julio por positivos en el club madrileño y tiene en jaque a la competición, se jugará mañana a las 20.00 horas. El conjunto coruñés está matemáticamente descendido a Segunda B, pero el Fuenlabrada se juega el play-off de ascenso a Primera.