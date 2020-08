Ferran carga contra Parejo: "Conmigo no fue un buen capitán"

El extremo Ferran Torres, que fue traspasado del Valencia al Manchester City en los últimos días, cargó ayer contra Dani Parejo, el capitán del conjunto ché. "Parejo es un gran jugador, pero personalmente nunca he tenido relación con él. Cuando subí al primer equipo, con 17 años, pasaron muchas semanas hasta que me dedicó un simple 'buenos días'. No considero que haya sido un buen capitán conmigo", dijo en declaraciones a "Marca".