Zidane: "Bale ha preferido no jugar, es un tema personal"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el británico Gareth Bale "ha preferido no jugar" el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de este viernes ante el Manchester City, aunque ha afirmado que tiene "una relación de respeto" con él, y ha afirmado que están "concentrados" en remontar la "desventaja" en la "final" ante los de Pep Guardiola.

"Se dicen muchas cosas, nosotros tenemos una relación de respeto de jugador a entrenador. Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo, asegurando que el motivo era "personal", aunque "no" le ha decepcionado. "Respeto mucho a Gareth y a todos los jugadores, y las cosas deben quedar en el vestuario. Gareth Bale es jugador del Real Madrid, no cambia nada. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir", añadió.

El que sí que estará disponible será el belga Eden Hazard, recuperado de los problemas que le han impedido jugar gran parte de esta temporada. "Ha tenido un poco de molestias al final de LaLiga, pero ahora está mucho mejor. Hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y está bien y con confianza", dijo. "Con su lesión, jugando cada dos tres días, ha sido complicado recuperarse. Ojalá que pueda seguir sin problemas y sin molestias", continuó.

Sobre el duelo ante el conjunto 'citizen', el preparador francés recalcó que van a necesitar "a todos los jugadores metidos, pensando únicamente en el partido de mañana". "Sabemos que hay una desventaja en el partido de ida, pero estamos concentrados y sabemos que mañana será otra final. Vamos a intentar hacer un buen partido", explicó.

"Va a ser un buen partido de fútbol entre dos equipos muy buenos. Estamos preparados, conocemos la situación. Afrontamos preparados esta final, son cuatro finales si queremos llegar a la final", concluyó.