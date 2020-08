El premio a los mejores golpes

Benjamín LEBRATO

Todo está preparado en el campo municipal gijonés de La Llorea para acoger la XXVI edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank, que se disputará desde el próximo martes al viernes y que contará con una participación próxima a los setecientos jugadores. De los veintiséis torneos de LA NUEVA ESPAÑA, veinticuatro se jugaron en La Llorea y siempre con gran éxito de organización y participación, que elevaron la popularidad del mismo a las cotas más altas del golf amateur nacional. Son cuatro días de competición que cada año ponen el campo al límite para ofrecer las mismas condiciones de juego a todos los participantes. Un éxito del Patronato Deportivo Municipal de Gijón y sus equipos de gestión y mantenimiento que cada año reciben el reconocimiento de los aficionados.

Uno de los grandes atractivos del torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank son los grandes premios especiales de un Nissan Juke G 86 KW (117 CV) 6 M/T Acenta y una moto Kymco People S 125 cc, a sortear entre los jugadores que consigan la hazaña de hacer "hoyo en uno" en los hoyos 16 y 8, respectivamente. Más de doce mil jugadores lo intentaron a lo largo de la historia del torneo y solo una vez se consiguió embocar la bola de un solo golpe en el hoyo 16 de La Llorea. La hazaña fue lograda en el año 2004 por Alejandro Martínez Rubio, por aquel entonces un jugador alevín de diez años de la Escuela Infantil.

Dieciséis años después, Alejandro Martínez Rubio conduce el coche que ganó en el torneo de LA NUEVA ESPAÑA por las calles de Gijón "Es un coche muy bueno, salió muy bien, estoy muy agradecido al torneo del periódico. Lo uso habitualmente desde que saqué el permiso de conducir al terminar el bachillerato", comenta Alejandro al recordar su famoso golpe.

"Aquel día pensé en el coche solo cuando estaba en el 'tee' del dieciséis y después de tirar no tenía claro dónde había ido la bola. Nos fuimos acercando y un miembro de la otra pareja, que se llama Celedonio, se acercó al hoyo para buscar la bola y comprobó que había entrado y vino corriendo a abrazarme. Mi padre se tiró por los suelos a celebrarlo. Avisamos al árbitro para saber qué había qué hacer, si sacábamos la bola del hoyo o no... En fin, muchos nervios. Los siguientes días, antes de la entrega de premios, se generó mucha incertidumbre por el rumor de que no se podía dar ese premio a un menor de edad. Al final me dieron el premio y cuando a los pocos días fui a Avilés al concesionario para firmar temblaba, era una sensación extraña", relata.

La hazaña y su difusión en LA NUEVA ESPAÑA lo hizo popular entre los golfistas y en su ciudad natal de Gijón. "Nunca fue molesto ni agobiante y ser conocido en el mundillo del golf como el que ganó el coche era hasta divertido. Fuera del golf, sobre todo gente de mi entorno, sí que me preguntaban mucho, aunque con esa edad tampoco era del todo consciente de ello. Hace un par de años, trabajando en Decatlón en la sección de golf, hubo un señor que me reconoció y me prestó mucho que así fuera". Y prosigue: "Dejé de jugar al golf a los dieciocho años cuando empecé a estudiar Comercio y Marketing en la Universidad. Me pasé al fútbol con el equipo del colegio la Asunción y ahora no juego nada porque estoy lesionado. Actualmente, para completar mi formación, voy hacer un módulo de Transporte y Logística, a distancia, para combinar con mi trabajo actual en una sala de apuestas deportivas. Me gustaría retomar el golf y volver a participar en torneos, que el coche ya está viejo y hay que pensar en cambiarlo", concluye Alejandro Martínez Rubio su relato entre risas y siendo consciente que una vez sí, pero dos no va a ser posible.

