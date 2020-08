El Telecable Gijón comienza a preparar la Copa de la Reina

El Telecable Gijón se puso ayer en marcha para afrontar una temporada cargada de incertidumbre, pero en la que va a tratar de luchar por todos los títulos en juego. El primero será a mediados de septiembre, ya que la Federación Española de Patinaje ha decidido jugar entre el 17 y el 20 en La Coruña la Copa de la Reina correspondiente a la pasada temporada. Será empezar ya con la disputa de un título y por tanto la exigencia será máxima. El primer rival será el Bigues i Riells. Fernando Sierra mantiene el grueso del equipo de la pasada temporada, al que se añade la vuelta de Marta Piquero, lo que aumenta de manera importante el potencial de la plantilla. "Nos marcamos como objetivo llegar fuertes a la Copa de la Reina porque a día de hoy es lo único que está previsto", señaló el entrenador. El Telecable Gijón realizó a finales de julio dos semanas de trabajo que sirvió para empezar a poner a punto a las jugadoras que llevaban sin disputar un partido desde el 7 de marzo. "Espero que esas dos semanas permita a las jugadoras llegar en buena forma porque la pretemporada va a ser más corta de lo normal", indicó Sierra. El técnico reconoce que "todo es muy incierto no solo por lo que pueda pasar con el covid-19, si no también porque habrá un cambio en el sistema de competición". Para tratar de llegar en el mejor momento posible Fernando Sierra quiere jugar cuatro o cinco amistosos, "pero de momento no sabemos cuándo ni contra quiénes, en estos momentos es difícil cerrar partidos con nadie", informa J.J.