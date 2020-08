La ATP publica su nuevo calendario 2020, ya sin Madrid

La ATP ha publicado este viernes una nueva actualización del calendario provisional de 2020, que permanece sujeto a cambios y se realizará evaluaciones continuas relacionadas con la salud y la seguridad, las políticas de viajes internacionales y la aprobación gubernamental de los acontecimientos deportivos.



El calendario revisado marca una continuación del plan para reanudar la temporada ATP Tour después de la suspensión en marzo debido al COVID-19.



Según el calendario actualizado, el Masters 1.000 de Roma y los Internacionales de Italia en Roma ahora se disputarán una semana antes, en la semana previamente asignada al recientemente cancelado Mutua Madrid Open, y la final se celebrará el lunes.



Tras Roma, se jugará el ATP 500 de Hamburgo y el Abierto Europeo en la semana anterior a Roland Garros.



El calendario actualizado incluye el tramo final del calendario, que comprende la gira bajo techo por Europa, incluidos los torneos en San Petersburgo, Amberes, Moscú (Copa Kremlin), Viena, París y Sofía, antes de las Nitto ATP Finals, que pondrán el broche a la temporada en Londres.



Entre los cambios, el torneo de San Petersburgo subirá de categoría, a ATP 500, para la edición de 2020.



Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, dijo: "El tenis está comenzando a encontrar un camino de regreso y, aunque ante todo debemos cuidar la salud y la seguridad de todos los involucrados, tenemos la esperanza de poder mantener estas oportunidades de juego y crear un fuerte final de temporada. Me gustaría felicitar a los torneos por su compromiso continuo, flexibilidad e ingenio en la búsqueda de soluciones para trabajar en estas circunstancias tan desafiantes".



La ATP continúa explorando opciones para sumar eventos adicionales al calendario, incluyendo oportunidades para emitir un número limitado de licencias de un año para el resto de la temporada 2020.



El calendario provisional permanece sujeto a cambios y se realizarán evaluaciones continuas relacionadas con la salud y la seguridad, las políticas de viajes internacionales y la aprobación gubernamental de los eventos deportivos.



Todos los torneos se llevarán a cabo bajo estrictas pautas relacionadas con la salud y seguridad, el distanciamiento social, y un número de espectadores reducido o inexistente en los torneos.



La revisión del calendario también confirma que las Next Gen ATP Finals en Milán no se disputarán en 2020 debido al impacto del COVID-19.





The ATP has issued further updates to the 2020 Tour calendar, setting a provisional schedule for the remainder of the regular season ?